Ситуация на рынке валют

Во время торгов в пятницу, 13 декабря, доллар США вырос относительно главных конкурентов до максимума за более чем 2 недели. Кроме того, американская валюта на пути к лучшему недельному росту за месяц. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На динамику на рынке валют влияют ожидания, что Федеральная резервная система США снова снизит процентные ставки, но потом займет выжидательную позицию относительно дальнейшего курса монетарной политики.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 107,15. Этот показатель вырос на 0,18%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет от 106,94 до 107,19.