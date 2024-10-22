Долар подорожчав до пікового рівня за кілька місяців та тисне на головних конкурентів

Долар США зростає в ціні на тлі наближення президентських виборів у США та сигналів від трейдерів. Американська валюта наблизилася до важливого рівня.

Чому долар росте в ціні

У вівторок, 22 жовтня, долар США продовжує зростати в ціні. Ба більше, американська валюта досягнула пікового рівня за понад 2 місяці, пише Reuters.

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Долар дорожчає на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США обере виважений підхід до подальшого зниження процентних ставок. Нагадаємо, що центробанк почав цикл пом'якшення монетарної політики у вересні 2024 року.

Крім того, інвесторів у напрузі через наближення президентських виборів у США. Американці будуть обирати нового лідера 5 листопада. Цікаво, що Камала Гарріс, яка бореться за посаду президента США від демократів, за три місяці своєї передвиборчої кампанії отримала 1 мільярдів доларів від усіх, хто її підтримує.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США сьогодні торгувався на рівні 103,87. На попередній сесії валюта подорожчала до пікового рівня з 1 серпня – 104,02, згідно з даними Reuters. На момент створення цього матеріалу, індекс коливається на рівні 103,89. Цей показник демонструє від'ємну динаміку, впавши на 0,10%, інформує портал Yahoo!Finance.

При цьому у жовтні Індекс долара США уже зріс на понад 3%. До того ж долар виграє від того, що японська єна, фунт стерлінгів та євро перебувають під тиском. І ця тенденція посилюється в останні тижні, оскільки трейдери менше очікують на швидке зниження процентних ставок у США.