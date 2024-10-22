Доллар подорожал до пикового уровня за несколько месяцев и давит на главных конкурентов

Доллар США растет в цене на фоне приближения президентских выборов в США и сигналов от трейдеров. Американская валюта приблизилась к важному уровню.

Почему доллар растет в цене

Во вторник, 22 октября, доллар США продолжает расти в цене. Более того, американская валюта достигла пикового уровня за более чем 2 месяца, пишет Reuters.

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Доллар дорожает на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США выберет взвешенный подход к дальнейшему снижению процентных ставок. Напомним, что центробанк начал цикл смягчения монетарной политики в сентябре 2024 года.

Кроме того, инвесторов в напряжении из-за приближения президентских выборов в США. Американцы будут выбирать нового лидера 5 ноября. Интересно, что Камала Харрис, которая борется за пост президента США от демократов, за три месяца своей предвыборной кампании получила 1 миллиардов долларов от всех, кто ее поддерживает.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США сегодня торговался на уровне 103,87. На предыдущей сессии валюта подорожала до пикового уровня с 1 августа – 104,02, согласно данным Reuters. На момент создания этого материала, индекс колеблется на уровне 103,89. Этот показатель демонстрирует отрицательную динамику, упав на 0,10%, информирует портал Yahoo!Finance.

При этом в октябре Индекс доллара США уже вырос более чем на 3%. К тому же доллар выигрывает от того, что японская иена, фунт стерлингов и евро находятся под давлением. И эта тенденция усиливается в последние недели, поскольку трейдеры меньше ожидают быстрого снижения процентных ставок в США.