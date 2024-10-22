Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 22 жовтня, нафта повернулася до знецінення. Ціни на нафту падають на тлі того, що головний американський дипломат відновив зусилля, які спрямовані на припинення вогню на Близькому Сході, інформує видання Reuters. Йдеться про візит Ентоні Блінкена у регіон.

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Крім того, на ринок впливає Китай, який є найбільшим імпортером нафти у світі. Річ у тому, що наразі йдеться про уповільнення темпів зростання попиту на нафту ви країні, що тисне на ринок. Нагадаємо, що у третьому кварталі економіка Китаю зростала найповільнішими темпами з початку 2023 року.

Ціни на нафту: останні зміни

Нафта Brent впала в ціні на 60 центів або на 0,8%. Сировина торгується на рівні 73,69 долара за барель. Йдеться про грудневі ф'ючерси. Водночас нафта WTI подешевшала на 6 центів до 70,50 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: