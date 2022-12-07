Долар повернувся до зростання після заяв глав топових банків США: про що вони попереджають

Американський долар зміцнює позиції на ринку після заяв глав потужних банків США. Про останні зміни на ринку валют та прогнози експертів – читайте у матеріалі 24 каналу.

Котирування Індексу долара США повернулися до зростання на фоні заяв від очільників найбільших американських банків про наближення рецесії.

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Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у середу, 7 грудня 2022 року, Індекс долара США коливається на рівні 105,62, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,04%. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців на фоні очікувань щодо відновлення економічної активності у Китаї.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Прогнози від експертів

Глави банків JPMorgan, Bank of America та Goldman Sachs, які очікують погіршення стану економіки вже у 2023 році, оскільки інфляція загрожує попиту.

Ми прогнозували рецесію у США, Великій Британії, Єврозоні та Японії. Це частина нашого базового сценарію,

– заявили у Commonwealth Bank of Australia.

Така економічна динаміка впливає на ставлення інвесторів до ризику та посилює позиції долара на ринку, адже цю валюту часто сприймають як прихисток для капіталу під час кризи, повідомляє CNBC

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