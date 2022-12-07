Доллар вернулся к росту после заявлений глав топовых банков США: о чем они предупреждают

Американский доллар укрепляет позиции на рынке после заявлений глав мощных банков США. О последних изменениях на рынке валют и прогнозах экспертов – читайте в материале 24 канала.

Котировки Индекса доллара США вернулись к росту на фоне заявлений от глав крупнейших американских банков о приближении рецессии.

Актуально Технологические гиганты массово увольняют работников: чего ждать после эры "легких денег"

Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов в среду, 7 декабря 2022 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,62, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,04%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев на фоне ожиданий возобновления экономической активности в Китае.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Прогнозы от экспертов

Главы банков JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs, ожидающие ухудшения состояния экономики уже в 2023 году, поскольку инфляция чревата спросом.

Мы прогнозировали рецессию в США, Великобритании, Евро зоне и Японии. Это часть нашего базового сценария,

– заявили в Commonwealth Bank of Australia.

Такая экономическая динамика влияет на отношение инвесторов к риску и усиливает позиции доллара на рынке, ведь эта валюта часто воспринимается как убежище для капитала во время кризиса, сообщает CNBC

Больше новостей о долларе США: