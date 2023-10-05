Долар знову дешевшає на ринку: який діапазон коливання

Долар продовжує втрачати позиції на ринку, але фіксує незначні коливання. На валюту вплинули останні дані про економіку США. Більше про це – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Долар США: що відбувається з валютою

Індекс долара США повернувся до від'ємної динаміки на ринку. Під час торгів у четвер, 5 жовтня, коливається на рівні 106,68, за даними Yahoo!Finance. На сьогодні спад склав 0,11%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 106,50 до 106,84.

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Основні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на ринок валют

Долар продовжує потрохи втрачати позиції проти кошика з 6 інших валют. На сьогоднішній результат американської валюти вплинули досить різнопланові дані про економіку США. Зокрема, кількість робочих місць у приватному секторі зросла менше, ніж очікували, пише CNBC. На цьому тлі ринки менше очікують, що Федеральний резерв знову підвищить ключову ставку у 2023 році.