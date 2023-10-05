Долар продовжує втрачати позиції на ринку, але фіксує незначні коливання. На валюту вплинули останні дані про економіку США. Більше про це – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
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Долар США: що відбувається з валютою
Індекс долара США повернувся до від'ємної динаміки на ринку. Під час торгів у четвер, 5 жовтня, коливається на рівні 106,68,за даними Yahoo!Finance. На сьогодні спад склав 0,11%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 106,50 до 106,84.
Основні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78. Це також стало рекордом за 20 років;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.