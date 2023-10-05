Доллар США: что происходит с валютой
Индекс доллара США вернулся к отрицательной динамике на рынке. В ходе торгов в четверг, 5 октября, колеблется на уровне 106,68, по данным Yahoo!Finance. На сегодняшний день спад составил 0,11%. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 106,50 – 106,84.
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Основные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет;
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.