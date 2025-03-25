Долар США росте та падає в ціні водночас: що відбувається з топовою валютою світу
- Долар США досягнув максимального рівня за три тижні, інвестори оцінюють вплив нових тарифів, а економічні звіти показують сильний стан економіки.
- Індекс долара США торгується на рівні 103,98, впавши на 0,27%, з початку 2025 року долар впав на 4,15%, а найбільші коливання індексу за 12 місяців були між 110,18 і 100,16.
Долар США утримує стійкі позиції щодо кошика з 6 інших валют. Загалом на ринок валют впливають важливі сигнали з США.
Що відбувається з доларом США
У вівторок, 25 березня, долар США демонструє стабільну динаміку на ринку. Крім того, долар CША сьогодні досягнув максимального рівня за три тижні, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.
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Наразі трейдери зважують потенційний вплив на ринок від нових тарифів США. Водночас у США публікують звіти, які свідчать про сильний стан економіки, яка є найбільшою у світі. Зокрема, ділова активність зросла у березні, проте очікування бізнесів на рік впали до другого найнижчого рівня з жовтня 2022 року. Підприємців непокоять такі моменти:
- Попит.
- Митна політика США.
- Зміни у політиці за нової адміністрації Трампа.
Що таке Індекс долара СШАЦе показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.
Скільки коштує долар США на сьогодні
Індекс долара США торгується на рівні 103,98, впавши на 0,27%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 103,94 до 104,47. З початку 2025 року долар США впав на 4,15%. До того ж долар у 2025 році зафіксував найгірший початок року з 2008 року.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.