Індекс долара США починає останній місяць літа 2022 року, продовжуючи демонструвати від'ємну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 1 серпня, Індекс долара становить 105,52, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 0,36%. Початкова позиція Індексу долара була 105,83. Мінімальні та максимальна позиції долара щодо кошика з 6 валют:

пік Індексу був зафіксований у середині липня 2022 року на рівні 109,29 ;

; тоді як найнижче цей показник за аналогічний період падав до 91,78, за даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Додамо, що після пресконференції глави Федерального Резерву США Джерома Пауелла щодо підняття базової ставки та стримування інфляції Індекс долара втратив 0,6% за ніч, опустившись до 106,1.

Тепер же Індекс долара оновив свій мінімум за місяць, оскільки трейдери вирішили скорочувати свої довгі позиції у доларові. Крім того, інвестори все більше вважають, що агресивна монетарна політика американського центробанку наближує економіку до рецесії, повідомляє Reuters.

Що загалом відбувається з доларом США на ринку

Долар США у 2022 році показував потужні позиції на ринку. Водночас така динаміка американської нацвалюти негативно впливає на глобальну економіку. Річ у тому, що ключовою валютою для світової торгівлі є саме долар. Тож результатами такої динаміки можуть бути наступні:

новий удар для світової економіки, яка ще не встигла відновитися після пандемії коронавірусу,

зменшення обсягів інвестицій,

погіршення фінансових умов,

складніший процес виконання державами своїх фінансових зобов'язань.

Варто також враховувати, що саме долар США – це головна резервна валюта світу. Хоча у цьому секторі теж фіксують певні зміни. Зокрема, все більшу частку починає охоплювати китайський юань, який уже увійшов до першої трійки ключових резервних валют для центробанків.

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