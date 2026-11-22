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Що впливатиме на валютний ринок

Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, курсову динаміку в Україні найближчим часом визначатимуть п'ять основних чинників, перелік яких фактично залишається незмінним. Однак залежно від обставин вплив кожного з них може посилюватися або слабшати.

Прискорення інфляції. За підсумками жовтня її річний показник сягнув 11%, а за десять місяців споживчі ціни зросли на 10,3%. Це негативно позначається на купівельній спроможності українців та їхніх економічних очікуваннях. Подорожчання пального. Лише за жовтень вартість пального та мастил збільшилася на 5,3%, що створює передумови для підвищення витрат. Систематичні ворожі обстріли. Удари по енергетиці, логістичній, промисловій та соціальній інфраструктурі змушують бізнес спрямовувати додаткові ресурси на відновлення пошкоджених об'єктів і забезпечення безперебійної роботи. Підвищені потреби імпортерів у валюті. Це пов'язано, зокрема, із закупівлею за кордоном пального, критично важливих товарів та обладнання тощо. Дисбаланс на міжбанківському ринку. Протягом 23 – 29 листопада попит може перевищувати пропозицію на 15 – 20%. За таких умов обсяг інтервенцій НБУ, за попередніми оцінками, становитиме 1 – 1,5 мільярда доларів за тиждень.

Стримувати вплив цих факторів вдається завдяки ефективній політиці регулятора: режим "керованої гнучкості" дозволяє запобігати неконтрольованому послабленню гривні. Саме тому після періодів стрімкого подорожчання іноземної валюти нерідко настає стабілізація, а іноді навіть спостерігаємо зворотну динаміку.

Це особливо важливо враховувати українцям, які під впливом емоцій поспішають обмінювати заощадження. Оскільки готівковий сегмент орієнтується на показники міжбанку, експерт вважає, що період, коли різниця між курсами купівлі та продажу долара подекуди сягала 1 – 1,5 гривні, наразі залишився в минулому.

Прогнози

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Уявімо ситуацію: людина купує долари за курсом 46,5 – 47 гривень, розраховуючи на подальше зростання їхньої вартості. Проте вже наприкінці року, готуючись до свят, вона вирішує продати частину валютних заощаджень. За відсутності істотного зростання курсу така операція може обернутися втратою до 1 – 1,5 гривні на кожному доларі лише через різницю між купівлею та продажем.

Тобто традиційна для частини громадян стратегія "купити долари восени, а продати взимку" далеко не завжди виправдовує себе. До того ж найближчим часом на готівковий ринок може вплинути сезон великих розпродажів, зокрема "чорна п'ятниця", яка цьогоріч припадає на 27 листопада. Українці, плануючи великі покупки, можуть активніше обмінювати валютні запаси на гривню, що здатне ситуативно стримувати зростання курсу продажу або навіть сприяти його зниженню.

Загальні характеристики ринку 23 – 29 листопада

Коридори валютних коливань: на міжбанку 45,1 – 45,75 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 45,5 – 46,2 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

на міжбанку 45,1 – 45,75 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 45,5 – 46,2 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, гучні заголовки у ЗМІ нерідко зводять складні економічні реалії до повідомлень про неминучий валютний стрибок, створюючи штучний ажіотаж та спонукаючи українців до поспішних фінансових рішень. Тож банкір радить орієнтуватися на реальну ситуацію на ринку, враховувати курсову різницю та планувати обмінні операції відповідно до власних потреб.