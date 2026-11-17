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Чого чекати наприкінці року

Детальніше про ситуацію на валютному ринку розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов, передає 24 Канал. За словами експерта, курсову динаміку визначатимуть кілька чинників:

підвищений попит з боку імпортерів пального, енергетичного обладнання тощо;

сезонне збільшення бюджетних видатків;

а також воєнні ризики й психологічні очікування громадян.

Утім, посилення потреби в іноземній валюті не обов'язково призведе до неконтрольованого подорожчання долара, адже регулятор дотримується режиму "керованої гнучкості", що дозволяє вчасно реагувати на ринкові коливання та спрямовувати курс як у бік послаблення, так і в бік зміцнення гривні.

За нашими оцінками, до кінця 2026 року основні курсові коливання долара на міжбанківському ринку відбуватимуться переважно в межах 45 – 46 грн. У готівковому сегменті ціна продажу валюти може бути дещо вищою через банківські та обмінні спреди– наголосив Сергій Мамедов.

Окрім того, фахівець прокоментував оновлений інфляційний прогноз НБУ, згідно з яким зростання споживчих цін наприкінці поточного року може сягнути 12,5% замість раніше очікуваних 10%. Дорожче пальне, збільшення виробничих витрат та наслідки ворожих ударів по енергетиці й справді позначаються на собівартості товарів, проте це не означає, що гривня знеціниться на аналогічну величину.

Зауважте! Важливим чинником курсової стабільності залишаються міжнародні резерви України, обсяг яких на початку листопада становив близько 49,1 мільярда доларів. За прогнозом регулятора, до кінця року цей показник може сягнути 62,8 мільярда, що за умови збереження зовнішньої фінансової підтримки дає підстави очікувати відносної стабільності на валютному ринку.

Водночас банкір застеріг українців від поспішного придбання іноземної валюти на тлі ситуативного зростання курсу. Адже на піку ажіотажу є ризик суттєво переплатити, а після послаблення попиту котирування можуть скоригуватися. У такому разі різниця між цінами купівлі та продажу стане додатковою втратою.

Якщо ж кошти потрібні для конкретних витрат або довгострокових заощаджень, фахівець радить здійснювати обмін планомірно, за потреби розподіляючи необхідну суму на кілька частин: "Фінансові рішення, ухвалені спокійно, зазвичай значно ефективніші за спроби "наздогнати" долар, який уже подорожчав".

Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу також зауважив, що поки не бачить необхідності в активній закупівлі іноземної валюти. Водночас він не береться стверджувати, що перед святами вона неодмінно здешевшає.