Незабаром долар може встановити нові рекорди, однак українцям радять не панікувати

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Якого курсу валюти чекати в Україні

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, долар триматиметься в межах 45 – 45,7 гривні, тоді як для євро діапазон у 50 – 52 гривні.

Ситуацію на валютному ринку експерт розглядає насамперед крізь призму повномасштабної війни: посилення російських ракетних і дронових атак створює додатковий тиск на економіку країни та впливає на настрої населення. Водночас режим "керованої гнучкості" дозволяє НБУ згладжувати курсові коливання.

На міжбанку регулятор компенсує надлишковий попит завдяки інтервенціям, тижневі обсяги яких за потреби наближаються до 1,5 мільярда доларів.

Натомість у готівковому сегменті значну роль відіграють поведінка громадян і політика обмінників, що можуть "підігрівати ажіотаж", як-от підвищувати цінники до нових рекордів або розширювати спред до 1 – 1,5 гривні.

У таких випадках курсові табло стають своєрідними подразниками суспільних настроїв, провокуючи емоційне скуповування валюти. І що більше громадян піддаватимуться такому психологічному тиску, то більше підстав матимуть окремі учасники ринку для подальшого завищення цін– попереджає Тарас Лєсовий.

Отже, за словами банкіра, протягом 16 – 22 листопада особливе значення матиме здатність українців відрізняти реальні економічні ризики від штучно створеної паніки. До того ж підстав говорити про системний дефіцит іноземної валюти наразі немає, хоч на гривню й тисне ціла низка факторів:

по-перше , регулярні ворожі обстріли, що посилюють тривожність і спонукають громадян переводити заощадження в долари та євро;

, регулярні ворожі обстріли, що посилюють тривожність і спонукають громадян переводити заощадження в долари та євро; по-друге , поступове подорожчання пального на тлі світових цін на нафту;

, поступове подорожчання пального на тлі світових цін на нафту; по-третє , значний попит з боку імпортерів, який через обмежені експортні надходження не завжди вдається задовольнити без додаткових інтервенцій НБУ;

, значний попит з боку імпортерів, який через обмежені експортні надходження не завжди вдається задовольнити без додаткових інтервенцій НБУ; по-четверте , обсяги міжнародної допомоги, від яких залежить здатність держави покривати дефіцит бюджету та підтримувати фінансову стійкість;

, обсяги міжнародної допомоги, від яких залежить здатність держави покривати дефіцит бюджету та підтримувати фінансову стійкість; по-п'яте, інфляційний тиск, зокрема зростання цін на основні товари та послуги, що впливає на девальваційні очікування населення.

Загальні характеристики ринку 16 – 22 листопада

Коридори валютних коливань: на міжбанку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

на міжбанку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінниках до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінниках до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення валютний ринок України перебуває під постійним тиском економічних і воєнних ризиків, тому нинішня ситуація не є винятковою. Стійкість упродовж останніх років значною мірою залежала від ефективності дій НБУ, фінансової підтримки партнерів і здатності учасників торгів уникати поспішних емоційних рішень.