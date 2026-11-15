Незабаром долар може встановити нові рекорди, однак українцям радять не панікувати

Ситуація на валютному ринку 16 – 22 листопада / Колаж 24 Каналу, фото Pexels
Упродовж наступного тижня, протягом 16 – 22 листопада, валютний ринок України залишатиметься мінливим на тлі невизначеності та нових економічних викликів. У цей період можливі чергові курсові рекорди "на кілька копійок", однак такі короткочасні коливання ще не означатимуть зміни загальної тенденції.
Якого курсу валюти чекати в Україні
Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, долар триматиметься в межах 45 – 45,7 гривні, тоді як для євро діапазон у 50 – 52 гривні.
Ситуацію на валютному ринку експерт розглядає насамперед крізь призму повномасштабної війни: посилення російських ракетних і дронових атак створює додатковий тиск на економіку країни та впливає на настрої населення. Водночас режим "керованої гнучкості" дозволяє НБУ згладжувати курсові коливання.
- На міжбанку регулятор компенсує надлишковий попит завдяки інтервенціям, тижневі обсяги яких за потреби наближаються до 1,5 мільярда доларів.
- Натомість у готівковому сегменті значну роль відіграють поведінка громадян і політика обмінників, що можуть "підігрівати ажіотаж", як-от підвищувати цінники до нових рекордів або розширювати спред до 1 – 1,5 гривні.
У таких випадках курсові табло стають своєрідними подразниками суспільних настроїв, провокуючи емоційне скуповування валюти. І що більше громадян піддаватимуться такому психологічному тиску, то більше підстав матимуть окремі учасники ринку для подальшого завищення цін
Прогнози
Отже, за словами банкіра, протягом 16 – 22 листопада особливе значення матиме здатність українців відрізняти реальні економічні ризики від штучно створеної паніки. До того ж підстав говорити про системний дефіцит іноземної валюти наразі немає, хоч на гривню й тисне ціла низка факторів:
- по-перше, регулярні ворожі обстріли, що посилюють тривожність і спонукають громадян переводити заощадження в долари та євро;
- по-друге, поступове подорожчання пального на тлі світових цін на нафту;
- по-третє, значний попит з боку імпортерів, який через обмежені експортні надходження не завжди вдається задовольнити без додаткових інтервенцій НБУ;
- по-четверте, обсяги міжнародної допомоги, від яких залежить здатність держави покривати дефіцит бюджету та підтримувати фінансову стійкість;
- по-п'яте, інфляційний тиск, зокрема зростання цін на основні товари та послуги, що впливає на девальваційні очікування населення.
Загальні характеристики ринку 16 – 22 листопада
- Коридори валютних коливань: на міжбанку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.
- Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінниках до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення валютний ринок України перебуває під постійним тиском економічних і воєнних ризиків, тому нинішня ситуація не є винятковою. Стійкість упродовж останніх років значною мірою залежала від ефективності дій НБУ, фінансової підтримки партнерів і здатності учасників торгів уникати поспішних емоційних рішень.
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