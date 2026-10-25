Курс долара наприкінці жовтня: чи очікувати українцям різких коливань

Якого курсу валюти чекати в Україні

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, ситуація протягом 26 жовтня – 1 листопада фактично дублюватиме попередній тиждень:

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на міжбанку долар триматиметься в межах 44,85 – 45,25 гривні , тоді як для євро діапазон орієнтовно 50 – 51 гривня ;

, тоді як для євро діапазон орієнтовно ; натомість на готівковому ринку долар коливатиметься в межах 44,8 – 45,5 гривні, тоді як для євро це 50 – 52 гривні.

Прогнози

Одним із головних чинників тиску на валютний ринок залишаються високі ціни на енергоносії, що збільшує витрати імпортерів. Окрім того, дороге пальне позначається на вартості виробництва товарів і логістики. Ситуацію ускладнюють обстріли, через які бізнес змушений залучати додаткові ресурси для забезпечення роботи.

Експерт звернув увагу на механізм розкручування інфляційної "пружини": за підсумками вересня споживчі ціни зросли на 2,1%, а річний показник сягнув 10%. У жовтні подорожчання може скласти ще 1,7 – 2%, що відповідатиме 10,9 – 11,2% у річному вимірі.

Цікаво! Європейську валюту наразі послаблюють високі енергетичні витрати та економічні ризики в єврозоні, тоді як американську підтримують високі відсоткові ставки у США.

Головним стабілізатором валютного ринку залишається НБУ. Хоча на початку жовтня його резерви скоротилися до 47,1 мільярда доларів, їх достатньо для покриття приблизно чотирьох місяців імпорту. Для порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення цей показник становив лише 27,4 мільярда доларів.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" До того ж НБУ прогнозував, що за умови належного надходження міжнародної допомоги наприкінці 2026 року резерви можуть зрости майже до 70 мільярдів доларів. Це важливий потенційний запас міцності для валютної стабільності, хоча ритмічність фінансування залишається одним із головних чинників невизначеності.

Характеристики ринку 26 жовтня – 1 листопада

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,85 – 45,25 гривні за долар і 50 – 51 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45,5 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

на міжбанку 44,85 – 45,25 гривні за долар і 50 – 51 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45,5 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, важливою подією наступного тижня стане засідання НБУ щодо облікової ставки 29 жовтня. Ймовірно, регулятор залишить її на рівні 16% або ж навіть підвищить до 16,5%.

У другому випадку йтиметься насамперед про стримування інфляційних очікувань і підтримання привабливості гривневих інструментів заощадження. Хоча миттєвої реакції валютного ринку не очікують, рішення може додатково сприяти стабільності курсу.