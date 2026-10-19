Як змінився курс євро

У понеділок, 19 жовтня, євро втрачав до 0,5% відносно долара США, опустившись до 1,1183 долара. Згодом валюта частково відіграла падіння і станом на 13:00 за сингапурським часом торгувалася поблизу 1,1232 долара, повідомляє Bloomberg.

Негативну динаміку спостерігали й на інших ринках: ф'ючерси на французькі державні облігації втрачали до 52 пунктів, тоді як контракти на європейські фондові індекси подешевшали на 0,3%.

До слова, офіційний курс євро в Україні 19 жовтня Нацбанк встановив на рівні 50,50 гривні.



Курс євро відносно долара США / Інфографіка Bloomberg

Річ у тім, що заворушення у Франції стали наслідком невдоволення населення високою вартістю життя та проблемами в системі освіти. Однак вимоги демонстрантів щодо збільшення держфінансування суперечать необхідності скорочувати видатки на тлі стрімкого зростання боргового навантаження.

Ситуацію ускладнює наближення президентських виборів, запланованих на квітень. Масові акції можуть завадити владі впроваджувати заходи бюджетної економії, що, за оцінкою аналітиків, створює ризик падіння євро нижче 1,11 долара.

Фіскальні проблеми Франції самі собою досить серйозні, але їхнє розв'язання додатково ускладнюють майбутні президентські вибори та відсутність парламентської більшості, через що досягнення консенсусу часто виявляється практично неможливим,

– зазначили стратеги Barclays на чолі з Темістоклісом Фіотакісом.

Що ще вплинуло на валюту

Водночас середньострокові перспективи євро залишаються негативними не лише через внутрішні проблеми Франції. Додатковий тиск на валюту створює загострення геополітичної ситуації, зокрема напруженість у відносинах між Україною та США: напередодні Володимир Зеленський звинуватив Дональда Трампа у спробах змусити Київ капітулювати перед Росією.

За словами стратега NAB Родріго Катріла, підтримка Москви з боку Вашингтона спонукала Україну активізувати удари по російській енергоінфраструктурі. Це посилює побоювання щодо подальшого подорожчання нафти, адже високі витрати на енергоносії вже становлять загрозу для економічного зростання Європи.