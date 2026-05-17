Яким буде курс долара найближчими днями – прогноз для українців

В останню декаду травня ситуація на валютному ринку України залишатиметься відносно стабільною. Ймовірно, що курс долара коливатиметься в межах 43,75 – 44,35 гривні, тоді як євро демонструватиме ширший діапазон у 50,50 – 52,50 гривні.

Що впливає на курс валюти?

Нацбанк збереже ключову роль і за потреби згладжуватиме дисбаланс між попитом і пропозицією, аби не допустити різких курсових коливань. Детальніше ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За оцінкою банкіра, протягом тижня 18 – 24 травня попит на валюту орієнтовно на 10 – 15% буде вищим за пропозицію, насамперед через активність трейдерів пального. Водночас обсяг інтервенцій регулятора залишатиметься відносно стабільним і не перевищуватиме 800 – 850 мільйонів доларів на тиждень.

Активна участь Нацбанку і надалі стримуватиме різкі стрибки чи падіння курсу на міжбанку. Натомість на нього орієнтуватиметься готівковий ринок, тож суттєвого розширення різниці між цінами купівлі та продажу валюти наразі не очікують.

Серед чинників, які прямо або опосередковано впливатимуть на ринок наступного тижня, експерт виділяє кілька ключових:

Рівень споживчих цін на тлі подорожчання пального та загального тренду до прискорення інфляції. Геополітичну економічну ситуацію у світі, зокрема напруженість навколо Ормузької протоки, що безпосередньо впливає на вартість енергоносіїв. Рівень міжнародної макрофінансової підтримки України, а також терміни надходження нових траншів. Економічні наслідки російської агресії проти України. Ситуацію на фронті та активну протидію ворогу.

Який вплив мають трейдери пального?

Основні покупці валюти – це імпортери пального, поведінка яких залежатиме насамперед від ситуації на світовому нафтовому ринку, що впродовж 18 – 24 травня навряд покращиться.

Тож трейдери й надалі будуть активними, формуючи попит на валютному ринку на тлі потреби в оплаті енергоносіїв і ризиків подальшого зростання цін.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Ціни залишатимуться високими, ризики загострення ситуації на Близькому Сході збережуться. Саме тому найближчим часом не варто очікувати суттєвої зміни поведінки покупців валюти.

Курс євровалюти в Україні традиційно орієнтуватиметься на світові торги пари євро – долар. Ймовірно, наступного тижня їх співвідношення істотно не зміниться і складе 1,16 – 1,18.

Цікаво! Серед найвідоміших валют "тихої гавані", які зазвичай не знецінюються навіть у періоди ринкових потрясінь, називають американський долар, швейцарський франк та японську єну.

Характеристики ринку з 18 по 24 травня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 43,75 – 44,20 гривні за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 43,75 – 44,35 гривні за долар і 50,5 – 52 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро..

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 18 травня. Долар коштуватиме 44,07 гривні, тоді як євро – 51,26 гривні.