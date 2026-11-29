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Якого курсу валюти чекати українцям

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, упродовж 30 листопада – 6 грудня вартість американської валюти на міжбанку коливатиметься в межах 45 – 45,70 гривні, тоді як у готівковому сегменті показники становитимуть:

45,20 – 46 гривень за долар ;

; 50 – 51,50 гривні за євро.

Одним із головних позитивних чинників стануть новини щодо міжнародного фінансування України у 2027 році, наголошує експерт. Зокрема, нещодавня пропозиція Єврокомісії надати додаткові 45 мільярдів євро посилює впевненість у подальшій підтримці нашої держави. Прогнозованість таких надходжень дасть Нацбанку більше свободи в діях на міжбанку, зокрема в оперативному покритті надлишкового попиту на валюту для запобігання різким курсовим стрибкам.

На цьому тлі дедалі реалістичнішим стає прогноз регулятора щодо зростання міжнародних резервів до майже 63 мільярдів доларів наприкінці 2026 року. Такий обсяг коштів дозволить і надалі ефективно підтримувати рівновагу на ринку, хоч фундаментальні чинники тиску на гривню залишаються, як-от:

високі воєнні ризики та значні бюджетні видатки;

зростання потреб імпортерів у валюті й недостатній експортний виторг;

а також додаткові витрати бізнесу на енергетику, логістику та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Як зміниться ситуація в обмінниках

За словами банкіра, на початку грудня можливе послаблення психологічної напруги в готівковому сегменті. Ключову роль тут відіграватимуть настрої громадян, адже поведінка покупців багато в чому залежить від очікувань щодо подальшої вартості іноземної валюти. Що менше українці боятимуться стрімкого знецінення гривні, то рідше погоджуватимуться переплачувати за долар, стримуючи в такий спосіб "апетити" обмінників. Як наслідок, різниця між курсами купівлі та продажу в більшості таких пунктів, імовірно, не перевищуватиме 50 – 60 копійок.

Громадянам варто звернути увагу на курси продажу в мобільних застосунках банків. У багатьох випадках вони можуть виявитися вигіднішими за пропозиції готівкового ринку. Однак перед купівлею важливо порівняти актуальні котирування та врахувати можливі комісії– радить Тарас Лєсовий.

Ще одним важливим чинником стане сезонне збільшення споживчих витрат: одразу після "чорної п'ятниці" розпочинається активна підготовка до різдвяно-новорічних свят, зокрема вже 6 грудня українці відзначатимуть День святого Миколая.

Відтак попит на товари та послуги поступово зростатиме, і громадяни традиційно спрямовуватимуть на такі покупки частину заощаджень, які досі зберігали в доларах та євро. Це може збільшити пропозицію іноземної валюти на готівковому ринку, врівноважити попит і додатково знизити ризики різких курсових коливань.

Характеристики ринку 30 листопада – 6 грудня

Коридори валютних коливань: на міжбанку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 45,2 – 46 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро.

на міжбанку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 45,2 – 46 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, позитивним сигналом для економіки є здешевлення бензину та дизельного пального наприкінці осені. Якщо ця тенденція збережеться, вона може поступово позначитися на вартості логістичних послуг і виробничих витратах, сприяючи уповільненню темпів зростання споживчих цін. За попередніми оцінками, місячна інфляція в листопаді може становити 0,7 – 1,2% (проти 1,8% у жовтні). Щоправда, офіційні дані Держстат оприлюднить лише в середині грудня.

Експерт наголошує, що навіть часткове послаблення такого тиску здатне позитивно вплинути на настрої громадян і зменшити їхню потребу захищати заощадження від знецінення шляхом купівлі валюти. Отже, перший тиждень зими має шанси минути без неприємних несподіванок.