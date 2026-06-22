Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 22 червня торгувався по 44,90 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 1 копійку проти 19 червня. Офіційний курс євро становив 51,46 гривні, отже його ціна зросла на 1 копійка, повідомляє Нацбанк.
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А от 23 червня курс валюти буде таким:
- долар – 44,90 гривні (без змін);
- євро – 51,41 гривні (-5 копійок).
До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 22 червня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,65 гривні, а продаж – по 45,15 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 45,04 гривні, а продаж – по 45 гривень;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,49 гривні, а продаж – по 45,13 гривні.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий наголосив, що ризики все ще залишаються вагомими. Зокрема, значний вплив має ситуація на світовому ринку нафти, адже зміна цін позначається як на вартості пального в Україні, так і на витратах бізнесу на виробництво та логістику.
Щоправда, останні події на Близькому Сході дають підстави для обережного оптимізму. Після повідомлень про прогрес у мирних переговорах "чорне золото" дещо подешевшало, що може послабити тиск як на паливний ринок, так і на валютний.