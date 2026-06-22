Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 22 червня торгувався по 44,90 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 1 копійку проти 19 червня. Офіційний курс євро становив 51,46 гривні, отже його ціна зросла на 1 копійка, повідомляє Нацбанк.

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А от 23 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,90 гривні (без змін);

євро – 51,41 гривні (-5 копійок).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 22 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,65 гривні , а продаж – по 45,15 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 45,04 гривні , а продаж – по 45 гривень ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,49 гривні, а продаж – по 45,13 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 22 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,85 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,75 гривні , а продаж – по 51,90 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,45 гривні, а продаж – по 52,08 гривні.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий наголосив, що ризики все ще залишаються вагомими. Зокрема, значний вплив має ситуація на світовому ринку нафти, адже зміна цін позначається як на вартості пального в Україні, так і на витратах бізнесу на виробництво та логістику.

Щоправда, останні події на Близькому Сході дають підстави для обережного оптимізму. Після повідомлень про прогрес у мирних переговорах "чорне золото" дещо подешевшало, що може послабити тиск як на паливний ринок, так і на валютний.