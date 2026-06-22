Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 22 июня торговался по 44,90 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 1 копейку по сравнению с 19 июня. Официальный курс евро составил 51,46 гривны, то есть его цена выросла на 1 копейку, сообщает Нацбанк.

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А вот 23 июня курс валют будет следующим:

доллар – 44,90 гривны (без изменений);

евро – 51,41 гривны (-5 копеек).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 22 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,65 гривны , а продажа – 45,15 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 45,04 гривны , а продажа – 45 гривен ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,49 гривны, а продажа – 45,13 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 22 июня был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 51,25 гривны , а продажа – 51,85 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,75 гривны , а продажа – 51,90 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51,45 гривны, а продажа – 52,08 гривны.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой подчеркнул, что риски по-прежнему остаются значительными. В частности, существенное влияние оказывает ситуация на мировом рынке нефти, ведь изменение цен отражается как на стоимости топлива в Украине, так и на расходах бизнеса на производство и логистику.

Правда, последние события на Ближнем Востоке дают основания для осторожного оптимизма. После сообщений о прогрессе в мирных переговорах "черное золото" несколько подешевело, что может ослабить давление как на топливный рынок, так и на валютный.