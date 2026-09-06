Якого курсу валюти чекати українцям

За попередніми оцінками, долар утримуватиметься в діапазоні 44,3 – 44,8 гривні, тоді як євро на рівні 51,5 – 52,5 гривні. Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, така відносна стабільність залишається важливим орієнтиром для економіки в умовах війни, тому режим "керованої гнучкості" виправданий. Щоправда, стримування дисбалансу між попитом і пропозицією потребує валютних інтервенцій Нацбанку.

Додатковим чинником стає підготовка до осінньо-зимового періоду. Вона збільшує потребу імпортерів і трейдерів у валюті для закупівлі енергоносіїв та необхідного обладнання.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Упродовж наступного тижня ситуація на готівковому ринку також навряд здивує: як відомо, він у своїй курсовій політиці спирається саме на показники міжбанку, а тому не варто очікувати, що курси фінустанов сильно відрізнятимуться від безготівкових.

Окрім того, черг біля обмінних пунктів наразі також не прогнозують. Попит може ситуативно перевищувати пропозицію на 3 – 5%, однак такі коливання матимуть короткочасний характер і не свідчитимуть про формування нового тренду.

Водночас передбачити всі чинники впливу складно, адже економічні ризики дедалі тісніше переплітаються з воєнними:

Наслідки російських атак для логістики та паливного ринку; Зростання собівартості виробництва й доставки, що може посилювати інфляційний тиск; Світові ціни на нафту; Суспільні настрої.

Характеристики ринку 7 – 13 вересня

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,4 – 44,8 гривні за долар і 51,5– 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,3 – 44,8 гривні за долар і 51,5 – 52,5 гривні за євро.

на міжбанку 44,4 – 44,8 гривні за долар і 51,5– 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,3 – 44,8 гривні за долар і 51,5 – 52,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, у вересні максимальні ставки за гривневими депозитами можуть сягати 17,5% річних, що дозволяє частково захистити заощадження від інфляції та отримати пасивний дохід.