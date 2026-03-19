Долар знову пішов угору: чи поб'є валюта новий рекорд 20 березня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 20 березня. Після незначного здешевлення долар в Україні знову додав кілька копійок до ціни, однак про новий рекорд не йдеться.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 19 березня торгується по 43,89 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 18 березня. Офіційний курс євро становить 50,52 гривні, отже його ціна впала на 11 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 20 березня курс валют буде таким:

долар – 43,96 гривні (+7 копійок);

євро – 50,50 гривні (-2 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 19 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,75 гривні , а продаж – по 44,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,23 гривні , а продаж – по 44,30 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,71 гривні, а продаж – по 44,45 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 19 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,30 гривні , а продаж – по 51,10 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,19 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,87 гривні, а продаж – по 51,41 гривні.

Як Нацбанк стримує падіння гривні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що межі можливого послаблення гривні варто оцінювати з огляду на світову динаміку пари євро-долар.

Саме на ці зовнішні тенденції нібито орієнтується Нацбанк, ухвалюючи рішення на валютному ринку. Він й надалі контролює ситуацію, маючи достатньо інструментів. Тож експерт наголосив, що ключову роль зараз відіграють не стільки попит і пропозиція, скільки дії регулятора в межах режиму "керованої гнучкості".

Наприклад, коли курс долара перевищив 44,80 гривні, а на готівковому ринку та криптобіржах його оцінювали в 45 гривень, Нацбанк "жорстко втрутився", що спричинило подальший відкат.