Курс долара та євро змінили: як подешевшає валюта 9 липня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на четвер, 9 липня. Долар і євро вкотре дещо подешевшали в Україні.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 8 липня торгувався по 44,50 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 6 копійок проти 7 липня. Офіційний курс євро становив 50,88 гривні, отже його ціна збільшилася на 2 копійки, повідомляє Нацбанк.

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А от 9 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,47 гривні (-3 копійки);

євро – 50,69 гривні (-19 копійок).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 8 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках купівля в середньому була по 44,25 гривні , а продаж – по 44,75 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,57 гривні , а продаж – по 44,60 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках купівля в середньому була по 44,02 гривні, а продаж – по 44,59 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 8 липня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,56 гривні , а продаж – по 51,18 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,19 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,79 гривні, а продаж – по 51,28 гривні.

Нагадаємо, що будь-які помітні зміни на міжбанку швидко відображаються і в готівковому сегменті. Одним із перших сигналів напруги зазвичай стає розширення спреду між курсами купівлі та продажу в обмінниках, орієнтовно до 1 – 1,3 гривні.

Водночас подальша ситуація на валютному ринку залежатиме не лише від співвідношення попиту та пропозиції. Важливими чинниками залишаються стан економіки, події на фронті, можливі удари по інфраструктурі та обсяги міжнародної фінансової допомоги, яка дозволяє покривати дефіцит держбюджету.