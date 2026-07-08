Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 8 июля торговался по 44,50 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 6 копеек по сравнению с 7 июля. Официальный курс евро составил 50,88 гривны, то есть его курс вырос на 2 копейки, сообщает Нацбанк.

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А вот 9 июля курс валют будет следующим:

доллар – 44,47 гривны (-3 копейки);

евро – 50,69 гривны (-19 копеек).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 8 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках покупка в среднем составляла 44,25 гривны , а продажа – 44,75 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,57 гривны , а продажа – 44,60 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,02 гривны, а продажа – 44,59 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 8 июля был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,56 гривны , а продажа – 51,18 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51 гривну , а продажа – 51,19 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,79 гривны, а продажа – 51,28 гривны.

Напомним, что любые заметные изменения на межбанке быстро отражаются и в наличном сегменте. Одним из первых сигналов напряженности обычно становится расширение спреда между курсами покупки и продажи в обменных пунктах, ориентировочно до 1 – 1,3 гривны.

В то же время дальнейшая ситуация на валютном рынке будет зависеть не только от соотношения спроса и предложения. Важными факторами остаются состояние экономики, события на фронте, возможные удары по инфраструктуре и объемы международной финансовой помощи, которая позволяет покрывать дефицит госбюджета.