Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 8 июля торговался по 44,50 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 6 копеек по сравнению с 7 июля. Официальный курс евро составил 50,88 гривны, то есть его курс вырос на 2 копейки, сообщает Нацбанк.
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А вот 9 июля курс валют будет следующим:
- доллар – 44,47 гривны (-3 копейки);
- евро – 50,69 гривны (-19 копеек).
Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 8 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках покупка в среднем составляла 44,25 гривны, а продажа – 44,75 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,57 гривны, а продажа – 44,60 гривны;
- в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,02 гривны, а продажа – 44,59 гривны.
Напомним, что любые заметные изменения на межбанке быстро отражаются и в наличном сегменте. Одним из первых сигналов напряженности обычно становится расширение спреда между курсами покупки и продажи в обменных пунктах, ориентировочно до 1 – 1,3 гривны.
В то же время дальнейшая ситуация на валютном рынке будет зависеть не только от соотношения спроса и предложения. Важными факторами остаются состояние экономики, события на фронте, возможные удары по инфраструктуре и объемы международной финансовой помощи, которая позволяет покрывать дефицит госбюджета.