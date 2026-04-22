Чи "потішить" валюта українців після нових рекордів: офіційний курс на 23 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс на четвер, 23 квітня. Після чергового історичного максимуму євро в Україні валюта нарешті дешевшає.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 22 квітня торгується по 44,11 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 1 копійку проти 21 квітня. Офіційний курс євро становить 51,91 гривні, отже його ціна зросла ще на 2 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 23 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,88 гривні (-23 копійки);

євро – 51,49 гривні (-42 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 22 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,70 гривні , а продаж – по 44,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,88 , а продаж – по 43,92 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,38 гривні, а продаж – по 43,90 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 22 квітня був таким: