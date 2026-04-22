22 квітня, 15:40
Чи "потішить" валюта українців після нових рекордів: офіційний курс на 23 квітня
Основні тези
- Нацбанк встановив офіційний курс валют на 23 квітня: долар коштуватиме 43,88 гривні, а євро – 51,49 гривні.
- Ціна американської валюти зменшилася на 23 копійки, тоді як європейської – впала аж на 42 копійки.
Нацбанк встановив офіційний курс на четвер, 23 квітня. Після чергового історичного максимуму євро в Україні валюта нарешті дешевшає.
Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 22 квітня торгується по 44,11 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 1 копійку проти 21 квітня. Офіційний курс євро становить 51,91 гривні, отже його ціна зросла ще на 2 копійки, повідомляє Нацбанк.
Дивіться також Долар чи євро – що подорожчає в Україні, якщо війна в Ірані загостриться
А от 23 квітня курс валют буде таким:
- долар – 43,88 гривні (-23 копійки);
- євро – 51,49 гривні (-42 копійки).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 22 квітня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,70 гривні, а продаж – по 44,25 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,88, а продаж – по 43,92 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,38 гривні, а продаж – по 43,90 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 22 квітня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 51,40 гривні, а продаж – по 52,15 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,60 гривні, а продаж – по 51,83 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 51,22 гривні, а продаж – по 51,97 гривні.