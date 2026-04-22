"Порадует" ли валюта украинцев после новых рекордов: официальный курс на 23 апреля

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 23 апреля. После очередного исторического максимума евро в Украине валюта наконец-то дешевеет.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 22 апреля торгуется по 44,11 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 1 копейку против 21 апреля. Официальный курс евро составляет 51,91 гривны, следовательно его цена выросла еще на 2 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 23 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,88 гривны (-23 копейки);

евро – 51,49 гривны (-42 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 22 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,70 гривны , а продажа – по 44,25 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,88 , а продажа – по 43,92 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,38 гривны, а продажа – по 43,90 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 22 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,40 гривны , а продажа – по 52,15 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,60 гривны , а продажа – по 51,83 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,22 гривны, а продажа – по 51,97 гривны.

Как война в Иране влияет на курс валют?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой пояснил: если война в Иране обострится, это, прежде всего, приведет к росту цен на топливо, поскольку энергетические рынки будут оставаться под давлением.

В мире в таких условиях американская валюта обычно укрепляется как "тихая гавань", а евро ослабевает из-за рисков для экономики ЕС.

В то же время в Украине курс доллара существенно не взлетит, поскольку Нацбанк сдерживает резкие колебания благодаря режиму "управляемой гибкости". То есть даже при более сильном долларе гривна останется относительно стабильной, а вот цена европейской валюты может заметно упасть.