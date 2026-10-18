Якого курсу валюти чекати українцям

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, долар триматиметься в межах 44,85 – 45,25 гривні, тоді як для євро діапазон орієнтовно 50 – 51 гривня.

На ситуацію впливатиме низка чинників, насамперед інфляційний тиск, який поступово стає постійним викликом для економіки. Його посилюють наслідки війни, зокрема регулярні російські обстріли, повернення відключень електроенергії та руйнування критичної інфраструктури. Усе це збільшує витрати бізнесу, які згодом позначаються на вартості товарів і послуг.

По-друге, ситуацію може ускладнити подальше подорожчання пального. Оскільки Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, світові ціни та ускладнена логістика впливатимуть на витрати постачальників, а відтак і на їхній попит на іноземну валюту.

По-третє, на міжбанку зберігається значний дисбаланс між попитом і пропозицією валюти. Його масштаби добре ілюструє статистика зовнішньої торгівлі за січень – серпень 2026 року:

імпорт товарів сягнув майже 66,3 мільярда доларів;

тоді як експорт – лише понад 26,6 мільярда доларів.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" За таких пропорцій високий структурний попит на валюту фактично закладений у саму модель зовнішньої торгівлі, а підтримання курсової рівноваги значною мірою залежить від постійної присутності НБУ на ринку: регулятор компенсує значну частину дефіциту через інтервенції.

Якщо в першому півріччі для підтримання балансу НБУ продавав у середньому близько 900 мільйонів доларів на тиждень, то за останні два місяці ця сума зросла до 1,2 мільярда, або на 30 – 35%. На думку експерта, це свідчить про посилення попиту та дедалі більшу залежність курсової стабільності від дій регулятора.

Зауважте! Валютний ринок входить у новий складний етап від початку повномасштабного вторгнення, коли економічну стійкість доведеться зберігати в умовах чергової зими.

Загальні характеристики ринку 19 – 25 жовтня

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,85 – 45,25 гривні за долар і 50 – 51 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45,5 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

на міжбанку 44,85 – 45,25 гривні за долар і 50 – 51 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45,5 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні на євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні на євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні на євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні на євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, різкі коливання курсу невигідні ані бізнесу, ані державі, адже створюють додаткову невизначеність для економіки. Однак така ситуація може спонукати українців активніше купувати валюту для заощаджень, що лише посилить попит на готівковому ринку.

Стримувати ці ризики частково допомагає висока дохідність гривневих депозитів та ОВДП. Завдяки привабливим відсоткам громадяни мають стимул залишати частину накопичень у національній валюті, захищаючи їхню купівельну спроможність без необхідності переводити всі кошти в євро чи долари.