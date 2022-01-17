У понеділок, 17 січня, Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,95 гривні. Лише з початку року гривня знецінилася на 2,5%. Востаннє національна валюта була слабшою ще у квітні 2021 року.

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Чому долар росте

Загроза від Росії

Наприкінці 2021 року гривня різко знецінилася через новини про підведення російських військ до кордонів. Тепер гривня знову знецінюється через ті ж причини.

Суттєвий дисбаланс на ринку був спровокований загальною реакцією ринку на інформаційний фон щодо геополітичної ситуації, в центрі якої зараз знаходиться Україна. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Нагадаємо! У Росії заявили, що можуть розмістити наступальні озброєння на території України. Європейські політики вважають, що Москва може здійснити новий напад уже найближчими днями у січні.

На фоні негативних новин нерезиденти почали активно виходити з українського ринку цінних паперів. З початку року портфель гривневих ОВДП нерезидентів знизився на 4 мільярди гривень валютних ОВДП на понад 220 мільйонів доларів. А дохідність українських єврооблігацій з погашенням наступного року сягнула 19,5% річних.

Напередодні доходність за вересневими гривневими ОВДП та євробондами зрівнялася на рівні 12%, що свідчить про розпродаж короткострокових єврооблігацій України. Окрім загального тренду на відтік капіталу через очікуване посилення кредитно-грошової політики ФРС США, Україна страждає також від ризиків військової агресії РФ після жорстких переговорів НАТО і РФ. Віталій Мінько Аналітик та директор Forex Club у Львові

Локальні інвестори вирішують за краще перечекати військові та політичні ризики у "тихій гавані", тому теж виводять гроші з ОВДП.

Інші причини росту долара

Попит на долар також формують енергетики, надолужуючи покупки кінця минулого року. Насамперед газ і вугілля, за запасами яких ситуація залишається складною.

Також активізувалися імпортери, через високі локальні ціни на продукти та товари, та можливості дешевшого їх імпорту.

Чого чекати від курсу до 21 січня

Наразі найбільший вплив на валютний ринок чинить саме геополітична ситуація та гостра реакція інвесторів, вважає Анна Золотько.

Якщо загальна ситуація заспокоїться, зростання курсу може швидко зупинитися та навіть цілком ймовірний курсовий розворот.

Але якщо напруженість зберігатиметься, найближчими днями тиск на гривню залишатиметься актуальним.

На мій погляд, цього тижня торги на міжбанку проходитимуть в рамках 28,05 – 28,55 гривні за долар,

– прогнозує Анна Золотько.

Віталій Мінько вважає, що цього тижня тренд на ослаблення збережеться, навіть попри спроби НБУ стримати попит на долар валютними інтервенціями. Курс може рушити в зону 28,20 – 28,30 гривні за долар. Багато залежатиме від стримування тенденції НБУ та активності нерезидентів з енергетиками, резюмує експерт.