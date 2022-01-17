В понедельник, 17 января, Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,95 гривны . Только с начала года гривна обесценилась на 2,5%. В последний раз она была слабее еще в апреле 2021 года.

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Почему доллар растет

Угроза от России

В конце 2021 года гривна резко обесценилась из-за новостей о подведении российских войск к границам. Теперь гривна снова обесценивается по тем же причинам.

Существенный дисбаланс на рынке был спровоцирован общей реакцией рынка на информационный фон по геополитической ситуации, в центре которой сейчас находится Украина. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Напомним! В России заявили, что могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Европейские политики считают, что Москва может совершить новое нападение уже в ближайшие дни в январе.

На фоне негативных новостей нерезиденты начали активно выходить из украинского рынка ценных бумаг. С начала года портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов снизился на 4 миллиарда гривен валютных ОВГЗ более чем на 220 миллионов долларов. А доходность украинских еврооблигаций с погашением в следующем году достигла 19,5% годовых.

Накануне доходность по сентябрьским гривневым ОВГЗ и евробондам сравнялась на уровне 12%, что свидетельствует о распродаже краткосрочных еврооблигаций Украины. Кроме общего тренда на отток капитала из-за ожидаемого усиления кредитно-денежной политики ФРС США Украина страдает также от рисков военной агрессии РФ после жестких переговоров НАТО и РФ. Виталий Минько Аналитик и директор Forex Club во Львове

Локальные инвесторы предпочитают переждать военные и политические риски в "тихой гавани", поэтому тоже выводят деньги из ОВГЗ.

Другие причины роста доллара

Спрос на доллар также формируют энергетики, наверстая покупки конца прошлого года. В первую очередь, газ и уголь, по запасам которых ситуация остается сложной.

Также активизировались импортеры, из-за высоких локальных цен на продукты и товары, и возможности более дешевого их импорта.

Чего ждать от курса до 21 января

Наибольшее влияние на валютный рынок оказывает именно геополитическая ситуация и острая реакция инвесторов, считает Анна Золотько.

Если общая ситуация успокоится, рост курса может быстро остановиться и вполне вероятный курсовой разворот.

Но если напряженность будет сохраняться, в ближайшие дни давление на гривну остается актуальным.

По моему мнению, на этой неделе торги на межбанке будут проходить в рамках 28,05 – 28,55 гривны за доллар,

– прогнозирует Анна Золотько.