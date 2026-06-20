Від чого залежить курс валюти в обмінниках і чому він всюди різний
Нацбанк щодня публікує офіційний курс валют, який багато хто сприймає як головний орієнтир на ринку. Проте під час обміну доларів чи євро українці переважно бачать зовсім інші цифри.
Чому ціни в обмінниках відрізняються
Річ у тому, що фінансові установи можуть самостійно визначати власні комерційні курси купівлі та продажу іноземної валюти. У деталях готівкового ринку України розбирався 24 Канал.
Дивіться також Що буде з вашими грошима, якщо банк в Україні визнають неплатоспроможним
За даними Дія.Бізнес, банки купують і продають іноземну валюту між собою на міжбанку, регулятором якого виступає Нацбанк. Саме попит і пропозиція на цьому ринку значною мірою формують курси, які згодом фінустанови пропонують своїм клієнтам.
Щоправда, на кінцеві ціни можуть впливати рівень конкуренції в конкретному регіоні, обсяги готівки в касі, операційні витрати, а також власна валютна стратегія. Тож різниця зазвичай є навіть між вивісками сусідніх обмінних пунктів.
До слова, курс купівлі (коли валюту в клієнта купують) зазвичай нижчий, а курс продажу (натомість продають для клієнта) – вищий. Різницю між ними називають спредом, і саме він є одним із джерел доходу фінустанов.
Нагадаємо, обмінники та банки, які мають ліцензію на валютно-обмінні операції, повинні працювати за чіткими правилами. Зокрема, приймати справжні банкноти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають офіційним зразкам, навіть якщо такі гроші мають незначні потертості.
У разі виникнення інцидентів, українці можуть звернутися зі скаргою безпосередньо до Нацбанку, зателефонувавши на гарячу лінію, або заповнивши форму на офіційному сайті.