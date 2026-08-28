Який курс валюти зараз

Насамперед варто зазначити, що на п'ятницю, 28 серпня, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 44,54 гривні.

Проте офіційний курс це радше орієнтир, адже придбати чи продати валюту за ним громадянам вдається далеко не завжди. У банках, обмінних пунктах і навіть на чорному ринку цифри будуть дещо іншими, а різниця – доволі відчутною для гаманця.

За даними 24 Каналу, наприкінці тижня банки купують долар в середньому по 44,40 гривні, а продають по 44,87 гривні.

Відповідно, за 500 "баксів" можна отримати орієнтовно 22 200 гривень ;

; тоді як для купівлі 500 доларів українцям знадобиться дещо більша сума – 22 435 гривень.

Нагадаємо, на 100-доларовій банкноті зображений Бенджамін Франклін – один із батьків-засновників США. В Україні такі купюри мають приймати до обміну незалежно від року їх випуску, якщо вони справжні й не мають значних пошкоджень.

Інша ситуація в обмінниках. За даними finance.ua, середній курс купівлі становить 44,38 гривні, а продажу – 44,85 гривні.

Тож за 500 "зелених" можна отримати орієнтовно 22 190 гривень ;

; а щоб придбати п'ять банкнот найбільшого американського номіналу, знадобиться 22 425 гривень.

До слова, в коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий звертав увагу й на альтернативні способи збереження заощаджень. За його словами, гривневі депозити за нинішніх ставок дають змогу частково компенсувати інфляційні втрати та отримати певний дохід.

Щоправда, у вересні інтерес до іноземної валюти може дещо посилитися. Дорожче пальне, підготовка до зими, погіршення зовнішньоторговельного балансу та можливе прискорення інфляції створюватимуть додатковий попит на долар і євро.