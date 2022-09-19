На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 109,79 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування зросли на 0,02%. Індекс почав день на рівні 109,64. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
максимально цей показник досягав 110,79. Цезафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.
Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) наразі торгується на рівні 109,78, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,02%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців: