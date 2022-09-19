Індекс долара США у понеділок, 19 вересня, демонструє позитивну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 109,79 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування зросли на 0,02%. Індекс почав день на рівні 109,64. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

  • максимально цей показник досягав 110,79. Це зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
  • Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.

Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) наразі торгується на рівні 109,78, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,02%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

  • за місяць він пішов вгору на 0,67%;
  • за останні 3 місяці цей показник зріс на 4,85%;
  • з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,39%;
  • загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,69%.

Ситуація на валютному ринку