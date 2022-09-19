Индекс доллара США в понедельник, 19 сентября, показывает положительную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 109,79 согласно данным Yahoo! Finance. С начала дня котировки выросли на 0,02%. Индекс начал день на уровне 109,64. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель достигал 110,79. Это зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

Это зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,98, по данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сейчас торгуется на уровне 109,78, согласно данным WSJ. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,02%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел на 0,67%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 4,85%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 14,39%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 17,69%.

Ситуация на валютном рынке