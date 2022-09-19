На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 109,79 согласно данным Yahoo! Finance. С начала дня котировки выросли на 0,02%. Индекс начал день на уровне 109,64. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
максимально этот показатель достигал 110,79. Этозафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);
Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,98, по данным CNBC.
В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сейчас торгуется на уровне 109,78, согласно данным WSJ. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,02%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:
за месяц он пошел на 0,67%;
за последние 3 месяца этот показатель вырос на 4,85%;