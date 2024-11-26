Рубль обвалився до нового мінімуму

У вівторок, 26 листопада, російський рубль обвалився до найнижчого рівня з березня 2022 року щодо долара США і китайського юаня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Рубль досяг 14,5 стосовно китайського юаня вперше з березня 2022 року. Тоді як російська валюта зафіксувала спад на 0,8% до 104,85 за долар. Це новий мінімум з березня 2022 року, першого місяця повномасштабної війни в Україні.

Дорожчає також і євро. Курс перетнув позначку в 110 рублів за євро. До того ж під час торгової сесії рубль досяг 105,79 за долар і 111,07 за євро.

Ситуацію на валютному ринку також прокоментував міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Він заявив, що російський рубль приносить користь компаніям-експортерам, компенсуючи негативний вплив високої базової процентної ставки центрального банку.