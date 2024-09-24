Курс долара та євро в Росії

Станом на 24 вересня долар торгується в Росії на рівні 93,04 рубля. Американська валюта подорожчала з початку дня на 1,72%, згідно з даними Google Фінанси. Аналогічну динаміку демонструє єдина валюта країн Єврозони – євро.

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На момент створення цього матеріалу курс євро коливається на рівні 103,6 рубля, подорожчавши на 1,94%. І долар, й євро впритул наблизилися до пікових рівнів щодо рубля з початку 2024 року. Варто додати, що з січня американська валюта зросла в ціні на 4,30%, тоді як курс євро зріс на 4,13%.

Ба більше в останні місяці обидві іноземні валюти стабільно дорожчають в Росії:

За 6 місяців долар зріс в ціні на 0,62%, а за місяць – 3,29%;

Водночас вартість євро за пів року виросла на 2,91%, а за місяць – на 2,61%.

Нагадаємо, що росіяни у серпні накопичили рекордні борги за кредитними картками. За останній місяць літа цей показник зріс на 1,9%, досягнувши рекордного рівня з початку 2022 року.