Долар може не подешевшати перед святами: що насправді вплине на курс в листопаді

Adv

Чи може долар подешевшати перед новорічними святами

Традиційно перед святами частина українців продає валюту, щоб отримати гривню на поточні витрати. Це може збільшувати пропозицію доларів на ринку. Але очікувати, що саме цей чинник помітно знизить курс, не варто.

Як пояснив 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, нині курс долара не формується виключно під впливом звичайного балансу попиту та пропозиції.

За його словами, ключову роль відіграє Національний банк, який визначає динаміку курсу в межах режиму керованої гнучкості. Тому зміни на міжбанківському та готівковому ринках значною мірою залежать від рішень регулятора.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Коли Нацбанк ухвалює рішення щодо курсу, відповідно, відбувається рух і на міжбанку, і на готівковому ринку.

Він нагадав, що раніше регулятор провів керовану девальвацію гривні, після чого курс певний час утримувався на новому рівні. За таких умов намагатися вгадати момент, коли долар стане дешевшим, складно.

Чи потрібно купувати валюту вже в листопаді

Шевчишин не радить зараз активно скуповувати долари лише через побоювання, що згодом вони подорожчають. Водночас експерт не прогнозує і гарантованого здешевлення валюти перед святами.

Моя позиція – зараз ситуація не передбачає необхідності активної закупівлі валюти– зазначив аналітик.

Він звернув увагу на різницю між курсами на міжбанківському, банківському та готівковому ринках. Зокрема, курс міжбанку перебуває на рівні 45,30 гривні за долар, тоді як у банках та обмінниках валюта коштує дорожче.

Зазначимо! Варто враховувати не лише загальну динаміку курсу, а й конкретні умови обміну. Навіть якщо на міжбанку долар дешевшає, це не гарантує аналогічної зміни цін у касах банків чи обмінниках.

Чи вплине на курс рішення НБУ щодо облікової ставки у грудні

Ще один чинник, за яким стежитимуть учасники ринку – це перегляд облікової ставки Національним банком, запланований на 17 грудня. Однак, на думку Шевчишина, безпосередній вплив такого рішення на валютний курс може бути обмеженим.

Аналітик звернув увагу на інфляцію. За підсумками жовтня річний показник становив 11%, тоді як прогноз передбачав його зростання до 12,5% до кінця року. Через це можливі зміни облікової ставки вже частково враховані ринком.

На валютний ринок скоріше впливає баланс ситуації з пропозицією і достатність зовнішнього фінансування– пояснив експерт.

За його словами, надходження міжнародної допомоги підтримують стабільність валютного ринку. Водночас Нацбанк має золотовалютні резерви, за рахунок яких може проводити валютні інтервенції та згладжувати надмірні коливання.

Чому перед святами українці продають валюту

Зазвичай перша половина осені та листопада – період, коли люди накопичують кошти. Натомість ближче до кінця року витрати зростають. Адже в цей час починаються розпродажі, українці готуються до новорічних свят, купують подарунки або планують поїздки.

Тому частина людей справді може продавати долари, щоб отримати гривню. Але, як пояснює Шевчишин, цього року на фінансові рішення українців впливає ще одна значна потреба – підготовка до складної зими.

Зокрема, люди купують генератори, інвертори, акумулятори та інше енергетичне обладнання. Такі витрати також потребують гривні, однак самі по собі не означають, що на валютному ринку виникне достатній надлишок пропозиції доларів для помітного зниження курсу.

До слова, свої заощадження українці можуть зберігати по різному. Серед найвигідніших способів – гривневі депозити та купівля іноземної валюти. При виборі фахівці радять зважати не тільки на ймовірне подорожчання чи здешевшання валюти, але й на гарантований відсотковий дохід за гривневим вкладом з урахуванням інфляції та обовʼязкових податків. Варто враховувати, що кожен з варіантів зберігання заощаджень має певні ризики.