Обмінники скоригували курс валюти для українців: чи подешевшав долар

У вівторок, 7 липня, офіційний курс долара в Україні становить 44,56 гривні, тоді як євро – 50,86 гривні. Як це вплинуло на ціни в банках, обмінниках і на чорному ринку – читайте далі.

Який курс валюти в банках Станом на ранок 7 липня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,34 гривні (-1 копійка), а продаж по 44,83 гривні (-3 копійки).

(-1 копійка), а продаж по (-3 копійки). Купівля євро проходить по 50,69 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,31 гривні (-5 копійок). Дивіться також Звичайні 10 гривень можуть принести тисячі: яку монету варто перевірити в гаманці Що з вартістю валюти на чорному ринку Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,70 гривні (+2 копійки), а продають – по 44,75 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продають – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,15 гривні (-10 копійок), а продають – по 51,30 гривні (-4 копійки). Який курс в обмінниках За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,05 гривні (-5 копійок), а продають – по 44,84 гривні (+13 копійок).

(-5 копійок), а продають – по (+13 копійок). Євро купують по 50,78 гривні (-4 копійки), а продають – по 51,57 гривні (+2 копійки). До слова, після досягнення перемир'я на Близькому Сході ціни на нафту поволі падають. Побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням сировини зменшилися, а ситуація на світовому енергетичному ринку дещо стабілізувалася. Для України це також має значення, адже імпортерам пального не потрібно витрачати більше валюти на оплату постачань. Відповідно, попит на долар залишатиметься стриманим, що є позитивним чинником для валютного ринку.