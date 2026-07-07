Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 7 июля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,34 гривны (-1 копейка), а продажа – 44,83 гривны (-3 копейки).

(-1 копейка), а продажа – (-3 копейки). Покупка евро осуществляется по 50,69 гривны (-2 копейки), а продажа – по 51,31 гривны (-5 копеек).

Смотрите также: Обычные 10 гривен могут принести тысячи: какую монету стоит проверить в кошельке

Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,70 гривны (+2 копейки), а продают – по 44,75 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продают – по (без изменений). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,15 гривны (-10 копеек), а продают – по 51,30 гривны (-4 копейки).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,05 гривны (-5 копеек), а продают – по 44,84 гривны (+13 копеек).

(-5 копеек), а продают – по (+13 копеек). Евро покупают по 50,78 гривны (-4 копейки), а продают – по 51,57 гривны (+2 копейки).

К слову, после достижения перемирия на Ближнем Востоке цены на нефть постепенно падают. Опасения относительно возможных перебоев с поставками сырья уменьшились, а ситуация на мировом энергетическом рынке несколько стабилизировалась.

Для Украины это также имеет значение, ведь импортерам топлива не нужно тратить больше валюты на оплату поставок. Соответственно, спрос на доллар будет оставаться сдержанным, что является положительным фактором для валютного рынка.