Які 10 гривень 2020 року можна продати

Деякі зразки коштують у сотні разів дорожче за свій номінал через особливості карбування. Тож на порталі "Монети-ягідки" радять уважно роздивитися 10 гривень перед тим, як їх витратити.

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Йдеться про вже звичну багатьом громадянам монету номіналом 10 гривень із зображенням гетьмана Івана Мазепи. Вона виготовлена з цинкового сплаву з нікелевим покривом і важить 6,4 грама.

Проте увагу варто звернути на співвідношення сторін (аверсу та реверсу). Екземпляр може зацікавити нумізматів, якщо портрет перевернутий відносно протилежної сторони.

За незначне відхилення вони готові заплатити до 200 гривень;

тоді як за поворот на 180 градусів – навіть до 5 тисяч гривень.



10 гривень 2020 року карбування / Фото "Монети-ягідки"

Окрім того, попит мають 10 гривень 2020 року з виробничими браками – зайвий метал, непрокарбовані літери в написах тощо.

Щоправда, якщо монета не відповідає офіційним характеристикам, Нацбанк радить звернутися до підрозділів грошового обігу, українських банків або територіальних підрозділів поліції.

Нагадаємо, нещодавно регулятор випустив нову монету номіналом 5 гривень, присвячену народній казці про Кирила Кожум'яку. Тираж складатиме до 75 тисяч екземплярів у сувенірному паковані.