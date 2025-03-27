Понад 1 мільйон за долар: в якій країні валюта США подорожчала до нового рекорду

США продовжують тиснути на Іран. Це призвело до шаленого знецінення національної валюти Ірану.

Долар США стрімко подорожчав в Ірані

Долар стрімко дорожчає в Ірану, проти якого США посилюють санкції. Національна валюта Ірану обвалилася до рекордного рівня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Курс долара США вперше перетнув позначку в 1 мільйон ріалів. Американська валюта торгувалася на рівні 1,039 мільйона ріалів за 1 долар. Адже санкції США призвели до обмеження експорту нафти та доступ до валюти.

До теми! Відносини між Іраном та США ускладнилися. Річ у тому, що президент США Дональд Трамп звернувся до верховного лідера Ірану Аятолли Алі Хаменеї, аби розв’язати питання ядерної програми. Американський лідер запропонував два варіанти розв'язання цього питання: переговори або військові методи.



Лідер Ірану відмовився від пропозиції діалогу, назвавши її "обманом". Ба більше, глава МЗС Ірану Аббас Аракчі наголосив, що без зміни підходу Вашингтона переговори просто "неможливі".

Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї відкинув пропозицію діалогу, назвавши її "обманом", а заступник міністра закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що без зміни підходу Вашингтона переговори "неможливі".

Крім того, на фоні геополітичної напруги Іран шукає фінансовий захист. Зокрема, країна скуповує тверду валюту та золото. Додамо, що з 2018 року курс іранського ріала впав майже у 20 разів, тоді як інфляція в країні вже перевищує 40%.

Додамо, що долар США подорожчав до пікового рівня за 3 тижні на тлі новин про економіку США та митної політики Дональда Трампа.