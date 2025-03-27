Доллар США стремительно подорожал в Иране

Доллар стремительно дорожает у Ирана, против которого США ужесточают санкции. Национальная валюта Ирана обвалилась до рекордного уровня, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание Банк в Украине добровольно прекращает работу: реакция НБУ

Курс доллара США впервые пересек отметку в 1 миллион риалов. Американская валюта торговалась на уровне 1,039 миллиона риалов за 1 доллар. Ведь санкции США привели к ограничению экспорта нефти и доступ к валюте.

К теме! Отношения между Ираном и США осложнились. Дело в том, что президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Аятолле Али Хаменеи, чтобы решить вопрос ядерной программы. Американский лидер предложил два варианта решения этого вопроса: переговоры или военные методы.



Лидер Ирана отказался от предложения диалога, назвав его "обманом". Более того, глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что без изменения подхода Вашингтона переговоры просто "невозможны".

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи отверг предложение диалога, назвав его "обманом", а заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что без изменения подхода Вашингтона переговоры "невозможны".

Кроме того, на фоне геополитического напряжения Иран ищет финансовую защиту. В частности, страна скупает твердую валюту и золото. Добавим, что с 2018 года курс иранского риала упал почти в 20 раз, тогда как инфляция в стране уже превышает 40%.

Добавим, что доллар США подорожал до пикового уровня за 3 недели на фоне новостей об экономике США и таможенной политики Дональда Трампа.