Долар зростає в ціні після новин про першу економіку світу

Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку. Цьому сприяють позитивний звіт про стан економіки США.

Як змінився курс долара на ринку

У четвер, 29 серпня, Індекс долара США зростає другий день поспіль. Цьому сприяють дані про те, що економіка США, яка є найбільшою у світі, зросла у другому кварталі більше, ніж очікували.

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Це трохи знизило очікування щодо зниження ставки на 50 пунктів наступного місяця Федеральним резервом, пише Reuters. Останні дані також посилюють очікування щодо того, що США можуть уникнути рецесії взагалі або пройти через помірну кризу.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінгів, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Позиції долара США на ринку

Індекс долара США зріс на 0,3% до 101,35. Згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник протягом дня коливався у діапазоні від 101,33 до 101,38. За тиждень Індекс долара США посилив позиції на ринку на 0,6%, що є найбільшим зростанням за цей період з початку квітня.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.

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