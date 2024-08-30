Как изменился курс доллара на рынке

В четверг, 29 августа, Индекс доллара США растет второй день подряд. Этому способствуют данные о том, что экономика США, которая является крупнейшей в мире, выросла во втором квартале больше, чем ожидали. Стоит внимания Самые большие потери в мире: какая страна зафиксировала безумный спад на рынке Это немного снизило ожидания по снижению ставки на 50 пунктов в следующем месяце Федеральным резервом, пишет Reuters. Последние данные также усиливают ожидания относительно того, что США могут избежать рецессии вообще или пройти через умеренный кризис. Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Позиции доллара США на рынке

Индекс доллара США вырос на 0,3% до 101,35. Согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель в течение дня колебался в диапазоне от 101,33 до 101,38. За неделю Индекс доллара США усилил позиции на рынке на 0,6%, что является наибольшим ростом за этот период с начала апреля.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.

Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам та запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.