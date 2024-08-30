Как изменился курс доллара на рынке
Позиции доллара США на рынке
Индекс доллара США вырос на 0,3% до 101,35. Согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель в течение дня колебался в диапазоне от 101,33 до 101,38. За неделю Индекс доллара США усилил позиции на рынке на 0,6%, что является наибольшим ростом за этот период с начала апреля.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.
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