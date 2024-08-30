Як змінився курс долара на ринку
Позиції долара США на ринку
Індекс долара США зріс на 0,3% до 101,35. Згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник протягом дня коливався у діапазоні від 101,33 до 101,38. За тиждень Індекс долара США посилив позиції на ринку на 0,6%, що є найбільшим зростанням за цей період з початку квітня.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.
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