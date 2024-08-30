У четвер, 29 серпня, Індекс долара США зростає другий день поспіль. Цьому сприяють дані про те, що економіка США, яка є найбільшою у світі, зросла у другому кварталі більше, ніж очікували.

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Це трохи знизило очікування щодо зниження ставки на 50 пунктів наступного місяця Федеральним резервом, пише Reuters. Останні дані також посилюють очікування щодо того, що США можуть уникнути рецесії взагалі або пройти через помірну кризу.