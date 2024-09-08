Долар США знову змінив динаміку на ринку, але є нюанс

Долар відновив зростання на ринку. На американську валюту вплинув останній звіт про ринок праці у США.

Що відбувається з доларом

Долар США подорожчав після звіту про ринок праці в США. Нові дані свідчать про те, що у серпні рівень зайнятості зріс менше, ніж очікували. Водночас йдеться лише про стійке сповільнення на ринку праці. Цілком ймовірно, це підтримає поступове зниження процентних ставок Федеральним резервом, пише Reuters

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Долар спершу відреагував падінням на публікацію звіту, але потім відновив свої позиції на ринку та почав зростати. Варто додати, що американська валюта, яку традиційно вважають безпечною гаванню, також отримала підтримку на ринку, оскільки акції та інші ризикові активи розпродавали наприкінці тижня.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінгів, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Курс долара США на ринку

Індекс долара США у п'ятницю, 6 вересня, зріс на 0,2% до 101,21. З початку року долар подешевшав на 0,14%, а за останній місяць – на 1,89%, згідно з даними MarketWatch. Водночас євро спершу впало на 0,3% проти долара, але пізніше зросло після публікації звіту про рівень зайнятості. Тоді як японська єна подорожчала на 0,7% щодо долара, а британський фунт зафіксував спад на 0,4%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.

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