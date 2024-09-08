Что происходит с долларом
Курс доллара США на рынке
Индекс доллара США в пятницу, 6 сентября, вырос на 0,2% до 101,21. С начала года доллар подешевел на 0,14%, а за последний месяц – на 1,89%, согласно данным MarketWatch. В то же время евро сначала упало на 0,3% против доллара, но позже выросло после публикации отчета об уровне занятости. Тогда как японская иена подорожала на 0,7% относительно доллара, а британский фунт зафиксировал спад на 0,4%.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.
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