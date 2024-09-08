Долар США подорожчав після звіту про ринок праці в США. Нові дані свідчать про те, що у серпні рівень зайнятості зріс менше, ніж очікували. Водночас йдеться лише про стійке сповільнення на ринку праці. Цілком ймовірно, це підтримає поступове зниження процентних ставок Федеральним резервом, пише Reuters

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Долар спершу відреагував падінням на публікацію звіту, але потім відновив свої позиції на ринку та почав зростати. Варто додати, що американська валюта, яку традиційно вважають безпечною гаванню, також отримала підтримку на ринку, оскільки акції та інші ризикові активи розпродавали наприкінці тижня.