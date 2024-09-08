Що відбувається з доларом
Курс долара США на ринку
Індекс долара США у п'ятницю, 6 вересня, зріс на 0,2% до 101,21. З початку року долар подешевшав на 0,14%, а за останній місяць – на 1,89%, згідно з даними MarketWatch. Водночас євро спершу впало на 0,3% проти долара, але пізніше зросло після публікації звіту про рівень зайнятості. Тоді як японська єна подорожчала на 0,7% щодо долара, а британський фунт зафіксував спад на 0,4%.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.
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