Долар опинився під тиском та отримав підтримку водночас

Долар втрачає позиції на ринку. На американську валюту впливають новини з США та Близького Сходу.

Що впливає на курс долара

У вівторок, 8 жовтня, долар продовжує втрачати позиції на ринку. Американська валюта також відійшла від максимуму за 7 тижнів після того, як інвестори по-новому оцінили перспективи подальшого зниження процентних ставок у США, пише Reuters.

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Водночас геополітична напруга на Близькому Сході також впливає на ринку валют 2%. Зокрема, це підтримка для долара, який називають активом-гаванню.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США втратив 0,2% на ринку, впавши до 102,31, за даними Reuters. На момент створення цього матеріалу, індекс коливається на рівні 102,36, втративши 0,17%, інформує портал Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 102,29 – 102,49.