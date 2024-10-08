Що впливає на курс долара
У вівторок, 8 жовтня, долар продовжує втрачати позиції на ринку. Американська валюта також відійшла від максимуму за 7 тижнів після того, як інвестори по-новому оцінили перспективи подальшого зниження процентних ставок у США, пише Reuters.
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Водночас геополітична напруга на Близькому Сході також впливає на ринку валют 2%. Зокрема, це підтримка для долара, який називають активом-гаванню.
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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.