Что влияет на курс доллара
Во вторник, 8 октября, доллар продолжает терять позиции на рынке. Американская валюта также отошла от максимума за 7 недель после того, как инвесторы по-новому оценили перспективы дальнейшего снижения процентных ставок в США, пишет Reuters.
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В то же время геополитическое напряжение на Ближнем Востоке также влияет на рынке валют 2%. В частности, это поддержка для доллара, который называют активом-навес.
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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.